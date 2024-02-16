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Soğuk Fay belgeselinde duygu dolu anlar

GÜNDEM 16.02.2024, 17:33
Soğuk Fay belgeselinde duygu dolu anlar

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi deprem sonrası sosyal ve kültürel etkinlikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremi sonrası çekimi yapılan ve gösterime giren “Soğuk Fay” Belgesi programında bir araya geldiler.MALATYA (İGFA) - Malatya Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Soğuk Fay’ Belgeseli programına Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Soğuk Fay Belgeseli Yönetmeni Mahir Temur, Soğuk Fay Belgeseli Koordinatörü Nezir Kızılkaya ve Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri katıldı.

TARİHE ANLAMLI BİR NOT DÜŞÜLMÜŞ

Soğuk Fay Belgeseli öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “6 Şubat Depremleri sonrası çok büyük acılar yaşadık. Bu acıların hiç birini unutmadık. Unutmamız mümkün değil bu anlamda tarihe anlamlı bir not düşülmüş, çok değerli bir çalışma ve belgesel yapılmış ileriki yıllarda unutmamamız ve hatırlamamız için bu belgeseli çok önemli buluyoruz. Soğuk Fay Belgeseli çekimlerinden dolayı Yönetmen Mahir Temur ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Soğuk Fay Belgeselini izleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri duygulu anlar yaşadılar.

DEPREME DİRENÇLİ KENTLER OLUŞTURMAK ADINA BU BELGESELE İHTİYACIMIZ VARDI

Soğuk Fay Belgeselini izlerken yine ağladığını söyleyen Yönetmen Mahir Temur, “Aslında bunu istiyordum. 6 Şubat Depremlerinde sadece enkaz altında kalan vatandaşların değil de, devleti yönetenlerinde ağlamasını istiyordum. Bunu belgesel de başardık. Depreme dirençli kentler oluşturmamız için bu belgesele ihtiyacımız vardı. Deprem öldürmez binalar bizleri öldürür. 20 kişilik bir ekiple bu belgeseli gerçekleştirdik. Bu belgesel artık bizden çıktı, Malatya’ya mal oldu. Depremde hayatını kaybeden 53 bin insanımızın hatırasına dedik, Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun. Çok büyük emekler var. Belgeselde emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Malatya Kent Konseyine ve sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.   

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