SOCAR Energy School’da dersler 12 Kasım’da başlıyor

SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School sertifika programında dünyaca ünlü konuşmacılar ders verecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen programın amacı enerji sektörüne 360 derece bakış açısı kazandırmak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU iş birliğiyle SOCAR Energy School sertifika programını başlatıyor. SOCAR Energy School sertifika programı, enerji sektöründe uzmanlaşma imkanı sağlamayı, küresel ve bölgesel enerji alanındaki konuları çok yönlü değerlendirme ve 360 derece bakış açısı edindirmeyi amaçlıyor.

Sertifika programının tanıtımında konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, enerjinin her alanının teknik, tarihsel, politik ve ekonomik olarak ele alınacağı SOCAR Energy School’un Türkiye’nin enerji uzmanlarını yetiştireceğini söyledi. Yusifov “SOCAR Türkiye olarak Türkiye’de ilk kez bu kapsamda bir sertifika programını hayata geçirerek bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Akademi ve sanayi arasında köprü olacak ve iş birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika programıyla sektöre enerji alanında uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı hedefliyoruz. SOCAR Energy School sertifika programının uluslararası bilinirliğe sahip ve enerji alanında öncü bir sertifika programı olarak uzun yıllar devam etmesini istiyoruz. Ekosistemimizin gelişimi için SOCAR Energy School ile attığımız bu adımın, sektörümüzün gelişimi ve Türkiye’nin kalkınması adına nice yeni proje ve çalışmaya da ilham vermesini diliyoruz” dedi.