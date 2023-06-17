SMART Ankara için ilk çalıştay

‘SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’ çalışmaları kapsamında proje paydaşları ile birlikte ilk teknik çalıştay gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte sürdürülebilir ve çevreci ulaşım sistemlerini kapsayan projeleri hayata geçirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından koordine edilen ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında, SKUP Temel Kavramları ve SKUP Araçları konulu ilk teknik çalıştay proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

BAŞKENTTE MİKROBİLİTE ARAÇLAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Proje kapsamında mikromobilite araçların yaygınlaştırılması, toplu taşıma kullanımın özendirilmesi ve hava kirliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Projenin insan ve çevre odaklı olduğunu söyleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Bülent Özkan, “Bu projemiz Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin amacı toplu taşımayı ve mobilite araçları özendirmek. Özellikle şehirlere zarar veren emisyon ve hava kirliliğinin azaltılmasıyla ilgili olarak da insanı öne alan bir proje. Bu proje 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı ve 22 ağustos 2024 tarihinde tamamlanacak” dedi