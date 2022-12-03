SMA hastasının şifasını çaldılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde SMA hastası Fevziye bebek için lokantalara konulan 2 bağış kutusu şüpheli bir şahıs tarafından çalındı. Şüpheli U.A. (25) olay sonrasında yakalandı.Gökhan DAĞLI/ Bandirma.com (BALIKESİR İGFA)

Bandırma'da SMA hastası Fevziye bebek için bir çok lokantaya konulan bağış kutuları şüpheli şahıs tarafından iki defa çalındı. U.A. (25) isimli şüphelinin müşteri olarak gelip sipariş verdiği ve paket yapılmasını istediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, kumbarayı çaldığı görüntüler de iki ayrı kamera açısından saniye saniye kaydedildi.

Kumbarayı çaldığı anlarda lokantada yemek yemekte olan bir vatandaşın hırsızlığı gördüğü ve duyarsız kaldığı gözlerden kaçmazken hırsız etrafa aldırış etmeden çaldığı kumbarayı montunun içerisine soktuğu ve sipariş verdiği yemeğin ödemesini yaparak uzaklaştığı görüldü. Ailenin kumbara hırsızlığının ardından şikayeti üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda yakalanan U.A (25). tutuklanarak cezaevine gönderildi.