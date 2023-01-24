Siyaset Akademisi Kadın Büyükkılıç'ı konuk etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'nın düzenlediği, “Siyaset Akademisi Kadın” programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Başkan Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak nitelendirerek, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları AR-GE Birim Başkanlığı'nın düzenlediği “Siyaset Akademisi Kadın” programına milletvekillerimiz Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel ve İl Başkanımız Şaban Çopuroğlu ile birlikte katılarak, başımızın tacı hanımefendilerle bir araya geldik” diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Öncü, 24-25’inci Dönem AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün ve Tarkan Zengin’e verdiği değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Türkiye Yüzyılı’na daha emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

“Siyaset Akademisi Kadın” programında ‘Türkiye’nin yakın siyasi tarihi’, ‘Kadın, aile, çocuk politikaları’ ve ‘Aile içi iletişim’ konuları yer aldı.