Siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne mi aktı? Yanıt İletişim'den geldi...

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddialarının dezenformasyondan ibaret olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Erzincan’da maden ocağındaki toprak kaymasına yönelik çeşitli iddialarla ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya ilişkin konu görüntülerin Fırat Nehri ya da herhangi bir baraja değil, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninin atık havuzuna ait olduğunu kaydeden İletişim Başkanlığı, paylaşımında, "Ayrıca toprak kaymasının hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı merkez ve İl Müdürlüğü Denetim Ekipleri bölgeye sevk edilerek toprak kayması sırasında kayan toprağın Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapakları kapattırılmıştır. Nehre herhangi bir malzemenin ulaşması veya karışması söz konusu değildir. Bölgede meydana gelen toprak kaymasının, maden alanındaki atık havuzu ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Bu arada İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon hâlinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Madencilerin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini de kaydeden Altun, "Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz. Vatandaşlarımızın resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir. Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun" dedi.