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Sivil anayasa için söz gençlerde

Gençler sivil anayasaya yönelik talep ve fikirlerini konuşmak üzere"Demokrasi ve Özgürlüklüker Adası"nda biraraya geldi

GÜNDEM 26.05.2024, 11:03
Sivil anayasa için söz gençlerde

Gençler sivil anayasaya yönelik talep ve fikirlerini konuşmak üzere"Demokrasi ve Özgürlüklüker Adası"nda biraraya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda, Türkiye’nin ikinci yüzyılında gençlerin yeni anayasa sürecinde rol ve katılımlarını merkezileştirmek, yeni anayasa çalışmalarında fikir ve beklentilerini dinlemek amacıyla 27 Mayıs Darbesi’nin 64. yıl dönümünde "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" gerçekleştirildi.

Gün boyu süren toplantılara Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakan yardımcıları Enes Eminoğlu ve Safa Koçoğlu ile organizasyonu gerçekleştiren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen, tarihçi, gazeteci ve Türkiye’nin dört bir yanından 300 kadar genç katıldı.

"GENÇLER FİKİRLERİNİ BURADA İFADE ETSİNLER İSTEDİK’’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin sivil anayasa sürecindeki fikirlerine önem verdiklerini belirterek, Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Bakan Bak, "Gündemimizde sivil anayasa konusu var. Cumhurbaşkanımızın çağrısı var. Darbe anayasasının yeni bir anayasayla milletimizin uzlaşma metni olarak ortaya çıkmasını arzu ediyor. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'un tüm siyasi partilerle görüşmeleri oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizin bu süreçte görüşlerini ifade etmelerini ve burayı; Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nı iyi tanımalarını istedik. Sivil anayasanın oluşmasında gençlerimizin düşüncelerini almak istedik. Gençlerimize çok güveniyoruz. Onların bu konuda konuşmasını istiyoruz’’ diye konuştu.

"ANAYASALAR BİR UZLAŞMA METNİ VE BUNUN GÜÇLÜ OLMASINI İSTİYORUZ"

Sivil anayasada gençlere ve spora yönelik önemli maddeler olması gerektiğinin altını çizen Bakan Osman Aşkın Bak, "Anayasamız hala istenilen sivil anayasa kıvamında değil. Anayasalar bir uzlaşma metni. Bunun güçlü olmasını istiyoruz. Gençlerin burada söz söylemesini arzu ediyoruz. Bu programın çok verimli olacağına inanıyorum. Gençlerin gücüne inanıyorum. Sosyal alanda çıkışa ve güçlü adımlara ihtiyacımız var. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda öğreneceğiniz çok şey var. 'Güçlü gençlik, güçlü Türkiye' diyoruz. Enerjinizi yansıtın ve paylaşın. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere çok önem verdiğini biliyoruz. Seçilme yaşı 18'e indi. Gençlerimize güveniyoruz. Bu sürecin başlaması dolayısıyla çok mutlu oldum." dedi.

Bakan Bak, milletin iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını anlattı.

Etkinlikte ‘’Tanıklıklar’’ video gösterisinin ardından Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi Küratörü Özay Şendir, ‘’Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın Hikayesi: Bu adada ne oldu?’’ başlıklı bir konuşma yaptı. Ayrıca, ‘Türkiye’de Darbeler ve Anayasalar Tarihi’’ ile ‘’Türkiye’nin Yeni ve Sivil Bir Anayasa Arayışı’’ başlıklı paneller gerçekleştirildi.

Programda toplantıların ana hedefi demokrasi, temel hak ve özgürlükler, aktif vatandaşlık, anayasal düzende yönetim sistemi ve devlet şekli gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ve bütüncül unsurlarının tamamına yönelik farkındalıkların artması oldu. Gençlerin “Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında, ulusal, uluslararası tahammül ve sorumlulukları önceleyerek, devlet ve toplum yararına yeni anayasa hedefine katkıda bulunmalarına fırsat tanındı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’ndaki sivil anayasa tartışmalarına katılan gençler, 18-29 yaş aralığındaki başvuru sahipleri arasından anayasa çalışmalarına yönelik ilgi, birikim ve motivasyonlarına göre seçildi. 

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