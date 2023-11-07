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Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor

GÜNDEM 07.11.2023, 09:54
Sivas yeni millet bahçesi için gün sayıyor

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılan Yeni Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark Projesinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor.SİVAS (İGFA) -  Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 54 bin metrekare alana inşa edilen projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projede gelinen son durum hakkında bilgiler veren Başkan Hilmi Bilgin, “Dünyanın en büyük, en güzel tarihi meydanlarından birine sahip olan ilimizde, Tarihi Kent Meydanımızı büyütecek ve görselini daha da artıracak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gururunuz yaşıyoruz. 54 bin m2 alan üzerine inşa edilen yeni Millet Bahçemizi, çok kısa bir zaman sonra hemşehrilerimizin hizmetine açmış olacağız. İçerisinde kütüphane, millet kıraathanesi, yürüyüş ve koşu yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, festival alanı, açık ve kapalı otoparklarıyla hemşehrilerimize yeni bir yaşam alanı oluşturduk. Bu alanda eskiden 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve Eski Numune Hastanesi vardı. Burasının şehrimize yeni nefes alma alanı oluşturacak şekilde inşa edilmesi için karar vermiştik. Yeni Millet Bahçemizin kişi başına düşen yeşil alan miktarının ve kentsel yaşam kalitesinin arttırılması yönünde önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Gördüğümüz üzere hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Projenin artık son aşamasına geldik. Peyzaj düzenlemelerimiz devam ediyor. Bizim işimiz, derdimiz, mücadelemiz, şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirmek. Bugün de söz verdiğimiz projemizi bitirmenin hep birlikte mutluluğunu yaşayacağız. Hizmet ve eser siyasetimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.

“100 YILLIK MAHALLEYE 100. YIL HEDİYESİ”

Eski hastane alanını ve 27 Haziran Öğretmenler Parkı’nın bulunduğu alanı Sivas’a kazandıran Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür eden Yüceyurt Mahallesi Muhtarı Hayati Şirvan ise “Yerleşim alanı olarak 100 yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğumuz mahallemize 100. yıl hediyesi olarak bu hizmeti kazandıran Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemizde park sorunu vardı gerçekten de çocuklarımızın oynayacağı, ailelerimizin rahat nefes alacağı bir yeşil alana ihtiyacı vardı. Başkanımız ortak akıl ve istişareye önem veriyor. Bunun en büyük örneğini de göstermiş oldu. Ben kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bu büyük hizmeti mahallemize kazandırdığı için mahalle sakinlerim adına şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.

Gezi incelemeleri sırasında Başkan Bilgin’e Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kenan Karataş, Yüceyurt Mahalle Muhtarı Hayati Şirvan, Mehmet Paşa Mahalle Muhtarı Hakan Öztürk ve ilgili birim müdürleri de eşlik etti.

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