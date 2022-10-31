Sivas'ta su tasarrufu için 10 bin adet 'apart'

Su israfını önlemek adına Sivas Belediyesi tarafından şehir genelinde dağıtılan 10 bin adet tasarruf aparatı için 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü’nde tanıtım programı düzenlendi.SİVAS (İGFA) - Doğal kaynakların korunması ve bilinçli tüketim konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen program, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kadı Burhaneddin Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, DSİ Bölge Müdürü Zafer Aslan, Kredi Yurtlar Kurumu personeli ve üniversite öğrencileri katıldı.

Sivas Belediyesiyle ortak çalışma içerisinde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, “Dünya tasarruf gününde gençlerimizi ve KYK çalışanlarımızı bilgilendirmek adına bir aradayız. Sivas genelinde 7 yurdumuz ile 15 bin öğrencimizi misafir ediyoruz. Bu anlamda suyun da bir hayli fazla tüketildiği kurumlarımızda su tasarrufuna dikkat çekmek, suyumuzun sınırsız olmadığına vurgu yapmak için Başkanımız Hilmi Bilgin’in de katılımıyla su tasarruf aparatlarımızın montajını yapacağız. Yurtlarımızın tamamına su tasarruf aparatlarımızı taktık. Başkanımız Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

Şehirdeki su sıkıntısına dikkat çeken Başkan Bilgin ise "Suyumuzu korumak için tüm çabamızı gösteriyoruz ama burada önemli olan israf etmemek. Bu amaçla dağıttığımız aparatlar en az %30 oranda tasarruf sağlıyor." dedi. Belediye olarak su tasarruf aparatı dağıtımına başladıklarını ve aparatın ciddi manada tasarruf sağladığını aktaran Bilgin, aparat dağıtımına devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından yurttaki lavabolara tasarruf aparatı takıldı.