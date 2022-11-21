Sivas'ta Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı trafiğe açıldı

Sivas Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın ikinci etabı da tamamlanarak araç ve yaya trafiğe açıldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne ulaşımı daha kısa, kolay ve konforlu bir hale getirecek olan 70 metre genişlik ve 3 bin 800 metre uzunluğa sahip bulvar, trafiğe açıldı.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bulvarda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyerek projede emeği geçen Belediye ekiplerine teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki ilk araç sürüşünü gerçekleştiren Başkan Bilgin, “Şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Bu anlamda kente yeni bulvar ve caddeler kazandırarak ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de geleceğimize eserler bırakmak adına ortak akıl ve istişareye önem veriyoruz. Uzun soluklu bir işi daha bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alandaki arsa sahiplerimizle ortak payda da buluşarak bu hizmetimizi hayata geçirdik” dedi.

Bilgin, içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, peyzaj çalışmalarının da yer aldığını belirterek, burasının aynı zamanda 2 bin adet nitelikli ağacı toprakla buluşturdukları bir alan olduğunu ifade etti.

Başkan Bilgin daha sonra trafiğe açılan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını kullanan sürücülere çikolata ikram ederek iyi yolculuklar temennisinde bulundu.

İncelemeleri sırasında Başkan Bilgin’e; Başkan Yardımcıları Levent Olgun, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Ahmet Duman, Kayhan Işık, Necmettin Yılmaz, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu ile ilgili birim müdürleri de eşlik etti.