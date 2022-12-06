Sivas'ta market denetimlerine devam

Sivas Belediyesi’ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri market denetimlerine devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Sivas'ta vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler düzenleyen belediye ekipleri, market içinde dolaşarak raflardan sepetlerine doldurduğu ürünleri kasadaki fiyatlarla karşılaştırdı.

Ürünlerin tarihlerini ve gramajlarını da kontrol eden ekiplere ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık da eşlik etti.

Denetimler kapsamında kentteki zincir marketler ve gıda satışı yapan çeşitli iş yerlerini inceleyen ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Işık, vatandaşların mağdur olmaması için belediye olarak denetimleri sıklaştırarak devam ettirecekleri kaydedildi.