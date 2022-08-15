Sivas'ta kendi enerjilerini üretecek firmalara destek

Sivas Belediyesi yenilenebilir kaynaklarla enerji üretimini artırmak adına yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Firmaların kendi enerjisini üretmelerini kolaylaştırmak amacıyla Belediye iştiraki olan SİDAŞ ve Vakıf Katılım Bankası arasında protokol imzalandı.SİVAS (İGFA) - Yapılan protokol ile Büyük ve Orta Ölçekli Kobiler, Sanayi ve Ticarethaneler, Fabrika Üretim Tesisleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde kendi enerjilerini üretmek isteyen firmalar için Sivas Belediyesi tarafından finansal destek ve danışmanlık hizmeti sağlanacak.

Güneş Enerji Santrali ve Akıllı Şehirler kapsamındaki projeleri finanse etmek amacını taşıyan iş birliği protokolü, Sivas Belediyesi Toplantı salonunda imzalandı. Törene Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vakıf Katılım Bankası Bölge Müdürü Lokman Avcı katıldı.

Protokol sonrası açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediye iştiraki SİDAŞ AŞ'nin müşavirlik ve danışmanlık yapacağı, finansmanınise Vakıf Katılım’ın sağlayacağı bir sistemle kendi enerjisini kendi üreten sanayicilerimize destek vermek adına Türkiye’de bir ilk olacağını söyledi. Bilgin, "Protokolümüzün temel amacı; sanayimiz ve yüksek miktarda enerji kullanan işletmelerimizin yenilenebilir enerji kaynaklardan kendi enerjilerini üretmesi ve böylece hem kendi finansmanlarına hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmesidir. Bu noktada SİDAŞ AŞ ve Vakıf Katılım yetkililerine teşekkür ediyorum. Şehrimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.