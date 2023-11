Sivas'ta Heyecan Merkezleri hizmete açıldı

Sivas'ın 7 farklı bölgesinde hizmet vermeye başlayan Heyecan Merkezleri için Proje Tanıtım Toplantısı ve Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

SİVAS (İGFA) - Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki törene; Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Ahmet Özyürek, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda hemşehrimiz katıldı.

Şehri imar ederken genç nesli imhal etmemek adına çalıştıklarını ifade eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Birçok eser inşa ederek şehrimize kazandırdık. Heyecan Merkezlerimizin ayrı bir yeri ayrı bir önemi var. Bizler 600 yıl boyunca 4 kıtada at koşturan ve gittiği her yerde adaleti tesis eden, gittiği her yere hizmet götüren bir ecdadın torunları olarak aslında tam da bugün düşünmemiz gereken bir noktadayız. Bundan 100 yıl önce devletimizi kurduğumuzda o gün bizi 4 kıtadan uzaklaştırmak isteyenler, 1071’de size öyle bir vatan aldım ki ebediyen Türk İslam Yurdu olacak diyen Sultan Alparslan’ın fethettiği bu topraklardan da bizi uzaklaştırmak atmak için başlatmışlardı. Millî Mücadele kararlarının alındığı bu şehirden Türkiye’nin 100. yılını işte bu heyecan merkezlerimizde inşa edeceğiz. Heyecan derken neyi kastettik? Aslında gençliğimizi ve eğitim camiamızı kastettik. Sivas'ın heyecanına ortak olmak adına, şehrimizin her bölgesine bu heyecanımızı yaymak adına, 3 yıl önce başlattığımız projemizi bu noktalara getirdik. Bizler şehirlerimizi maddi anlamda imar ederken geleceğimizi emanet edeceğimiz gençliğimizin heyecanını daim kılmak elimizi taşın altına koyduk ve şehrimizin 7 ayrı noktasında hayata geçirdiğimiz heyecan merkezlerimizi gençlerimizin hizmetine açıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de şehrimizin her mahallesine, her bölgesine kazandıracağımız heyecan merkezlerimiz ile yük olan değil yük alan belediyecilik anlayışıyla tüm kurumlarımızla ile birlikte gençlerimize ve geleceğimize hizmet etmenin mücadelesini vereceğiz.” dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve Rukiye Toy’da açılışı gerçekleştirilen Heyecan Merkezlerinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti.