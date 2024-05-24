Sivas'ta engelli vatandaşlar akülü araçlarına kavuştu

Hollanda’dan hayırsever vatandaşların desteğiyle temin edilen akülü ve tekerlekli sandalyeler, Sivas Belediyesi koordinesinde engelli bireylere teslim edildi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi öncülüğünde Hollanda Amsterdam Nizam-ı Âlem Teşkilatı, Hollanda Sivaslılar Platformu ve Kros Medical katkılarıyla düzenlenen dağıtım törenine; Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, Amseterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Vakfı Adına Bünyami Coşkun, Amsterdam Nizamı Alem Süleymaniye Cami Derneği Başkanı Hikmet Karakış ve engelli bireyler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Başkan Uzun, “Şehrimizin engelsiz bir şehir olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz yurt dışı ziyaretinde kaldırımdaki engelli rampaları çok dikkatimi çekti. Orada rampaların eğimleri çok az, engelli vatandaşlarımızın çok rahat kullanabileceği bir şekilde rampa sistemleri var. Biz de önümüzdeki günlerde şehrimizi, özellikle engelli vatandaşlarımızın çok rahat kullanacakları şekilde düzenlemeyi planlıyoruz.” dedi.

“Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını çok önemsiyoruz.” diyen Başkan Uzun, “Bu etkinliğin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Hollanda’da yaşayan Sivaslı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de iş birliklerimiz devam edecek. Çok daha güzel etkinlikleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Bu araçların da engelli hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Amseterdam Nizam-ı Alem Süleymaniye Vakfı adına konuşan Bünyami Coşkun ise “Önümüzdeki süreçte bu organizasyonu devam ettirmek istiyoruz. Bu hayra vesile olan Hollanda’da yaşayan Sivaslı hemşehrilerimize ve burada bize destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Programda söz alan Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, “Ülkemizde çok sayıda engelli vatandaşımız var. Hepsine ulaşamasak da elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Dr. Adem Uzun ile bundan sonraki süreçte de iş birliği halinde olmayı istiyoruz. ‘Hayra vesile olan hayrı yapmış gibi olur’ hadisini kendimize şiar edinerek ve her insan bir engelli adayı bilinci ile 15 yıldır bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Başkan Uzun, günün anısına Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı Çitil’e plaket takdim etti.

Akülü ve tekerlekli sandalyelerine kavuşan engelli vatandaşlar ise duydukları memnuniyeti dile getirerek “Yurt dışında yaşayan Sivaslı hayırseverler başta olmak üzere Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun ve hayra vesile olan herkese teşekkür ediyoruz.” dediler.