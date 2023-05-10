Sivas'ta Bilişim Lisesi'nde 'Togg' coşkusu

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım programında öğrenciler ile buluştu.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan TOGG'un tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çiçekler, meşaleler ve bayraklar eşliğinde büyük bir coşkuyla yerli otomobili karşılayan öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikte konuşan Okul Müdürü Halil Duman, “Yapamaz dedikleri bir aracı bugün herkesin gözü önünde Sivas’a TEKNOFEST gururu yaşatmış olan okulumuzun bahçesinde, tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya buradan ilan ediyor ve gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize göstermiş olduğu yolda, milli teknoloji hamlesi yolunda siz değerli TEKNOFEST gençliği dediğimiz kuşakla birlikte inşallah daha nice ürünlerini hep beraber yapacağız. Sultanşehrimiz Sivas’ın Belediye Başkanı Sayın Hilmi Bilgin başkanımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

Okul öğrencisi Elif Beyza Toprak ve Hüseyin Berat Gürlevik yaptıkları konuşmada; “Bugün Anadolu Kırmızısı rengi ile tarihimize adını altın harflerle yazan milli ve yerli otomobilimiz TOGG’a kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Nuri Demirağ’dan aldığımız ilhamla bu aydınlık ufukların daha da aydınlanması, bu kararlı duruş, milli ve yerli sanayimizin yeniden şahlanması ile canlanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 60 yıllık hayalimizin gerçeğe dönüştüğüne şu an şahitlik ediyoruz. Biz gençler de bu hayalden aldığımız ilhamla vatanımız için bıkmadan çabalayacağız.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde TOGG’umuzla, Yüksek Hızlı Tren’imizle, Kızılelma’mızla, TCG Anadolu’muzla, silahlı insansız hava araçlarımızla milletimizin emrindeyiz." diye konuştu.

Bilgin; “Ülkemizin gururu 100 yıllık beklentimiz, hasretimiz, milli otomobilimiz TOGG ile sizlerin huzurundayız. Hizmet aracı olarak TOGG’umuzu Belediyemize ve Sivas’ımıza kazandırdık. İlk programı TEKNOFEST’te şehrimize gurur yaşatan siz gençlerimiz ile yaptık. Çünkü bunu hak ettiniz. Devrim otomobilini, uçak yapma hayalini o gün çeşitli farklı nedenlerle yarıda bırakanlara inat, sizler TEKNOFEST Gençliği, bugün İHA’mızı, SİHA’mızı, TCG Anadolu’muzu, Kızılelma’mızı ve huzurunuzda olan TOGG’u bu millete kazandırdı. Bunu kazandıranlar dün sizin gibi hayali olan, hayalini gerçekleştirmek için koşan gençlerdir. Biz inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı’nda sizler TEKNOFEST Gençliği çok daha iyisini bu ülkeye kazandıracaksınız. Sizleri tebrik ediyoruz. Her yıl TEKNOFEST yarışmalarında derece yaptınız. Bu muhteşem duyguyu bizlere yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Biz eser üretmekle mükellefiz. Söz uçar eser kalır.” dedi.

Konuşmaların ardından TEKNOFEST Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda 'en iyi performans' ödülüne layık görülen okul takımına hediyelerini takdim eden Başkan Bilgin, başarılarının daim olmasını diledi.

Ardından TOGG'un direksiyonuna geçen Başkan Bilgin, öğrencilerle birlikte şehir turu attı.