Sivas'ta 300 personel, 74 araçla kışa hazır

Türkiye'de kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden biri olan Sivas’ta Belediye 300 personel ve 74 araçla kış hazırlıklarını tamamladı.SİVAS (İGFA) - Vatandaşların kış mevsimi boyunca kar ve buzlanma dolayısıyla mağdur olmaması adına Sivas Belediyesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yoğun kar yağışına karşı 300 personel 74 araçtan oluşan kar temizleme ekipleri 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Ekipleri ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.

Başkan Bilgin, tüm ekiplerin araç ve gereçlerle birlikte kışa hazır olduklarını belirterek, "Diğer kurumlarımız ile de irtibatlı ve istişare halinde ilimiz merkezinde ve il genelinde hizmete hazırız. Rabbimden kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah güzel bir yağışla birlikte ki şu süreçte bizler için çok çok önemli, bol rahmetli bir sezonu geride bırakırız. Ben çalışma arkadaşlarımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyorum.” dedi.

Daha sonra Başkan Bilgin, kar temizleme ekiplerinde yer alan çalışanlarla sohbet ederek tatlı ikramında bulundu.