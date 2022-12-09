Sivas'ta 12 aileye konut desteği

Sivas Belediyesi ve Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında imzalanan protokolle eşi vefat etmiş 18 yaş altında en az üç çocuğu olan ve evi olmayan kadınlara 12 adet sosyal konut teslim edilecek.SİVAS (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu kadınlara yönelik Türkiye genelinde 2 bin 23 adet konut yapılacak. Bu kapsamda Sivas Belediyesi ile Sivas Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında ilimiz merkezde ikamet eden eşi vefat etmiş kadınlara yönelik 'Konut Destek programı' kapsamında; 12 adet sosyal konutun yapımına ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği’nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 12 adet konutun yapımını üstelenecek olan Sivas Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek “Sosyal devlet anlayışı ile eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu ailelerimiz için inşa edeceğimiz konutlarımızın temeli yakında atılacak.” dedi.

Daha öncede kadın konukevi yapılması için Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasından protokol imzalandığını anımsatan Vali Yılmaz Şimşek, dezavantajlı gruplardan sonra kadınlar için önemli bir projeyi Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla hayata geçireceklerini, sosyal devlet olmanın bilinci ile kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, 18 yaş altı 3 çocuğu olan ve evi olmayan hemşehrilere 12 adet evin yapımını ve satın almasını gerçekleştirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza teslim edeceklerini açıkladı. Temel amaçlarının insan merkezli hizmetler ortaya koyabilmek olduğunu kaydeden Başkan Bilgn, konutların şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Konuşmalar sonrasında Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin protokolü imzaladı.