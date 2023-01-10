Sivas protokolünden basına ortak buluşma

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Yılmaz Şimşek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle şehirde görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.SİVAS (İGFA) - Programa Başkan Bilgin ve Vali Şimşek’in yanı sıra; Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer, Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan, Sivas'ta görev yapan gazete, televizyon, ajans muhabirleri ve internet gazetecileri ile mesleğe yıllarını vermiş duayen gazeteciler katıldı.

4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan sonrasında Türkiye Gazeteciler Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Hakan Sezerer, konuştu.

Kamuoyunu aydınlatmak ve şehrin gündemini aktarmak adına gazetecilerin fedakârca çalıştıklarını dile getiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Valilik ile organize ettikleri ortak program basın mensuplarıyla bir araya gelmek istediklerini söyledi. Basının fedakârca, mesai mefhumu gözetmeksizin, ilkeli tarafsız bir anlayışla kamuoyunu bilgilendirmesi konusunu önemsediklerini kaydeden Başkan Bilgin, "Basın mensuplarımızın doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir yayıncılık ilkelerinden taviz vermeden hassasiyetle ifa ettikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında vefat eden basın mensuplarımızı rahmetle anıyor, bu mesleğe gönül ve emek vermiş tüm olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Vali Yılmaz Şimşek ise, her koşulda gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek adına fedakârca çalışma sergileyen gazetecilerin, bireylerin talep ve beklentilerini yansıtarak aynı zamanda kamusal bir görevi de yerine getirdiini söyledi.

Programın sonunda gazeteci yazar İbrahim Yasak’ın yaklaşık 15 yıl süren çalışması neticesinde derleyerek kaleme aldığı, 144 yıllık Sivas basın tarihinde yayınlanmış olan 122 gazetenin orijinal basımları bulunan ‘Sivas Basın Tarihi’ adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Başkan Hilmi Bilgin, yazar İbrahim Yasak’ı tebrik ederek Sivas Belediyesi olarak kitabın basımını gerçekleştireceklerini söyledi.