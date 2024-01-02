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Sivas ambulans helikopteri bekliyor!

GÜNDEM 02.01.2024, 14:00
Sivas ambulans helikopteri bekliyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan görüşmeler sonrasında ambulans helikopter için söz alındığı ve ambulans helikopterin yeniden Sivas’ta olacağının açıklanmasına karşın, Bakan Koca’nın CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu’nun verdiği cevap kafaları karıştırdı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Türkiye’nin ikinci büyük yüzölçümüne sahip Sivas’a tahsis edilen ambulans helikopterin Kayseri’ye konuşlandığını ve Sivas’a sadece “destek vereceğini” bildirdi.

Sağlığın ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan ve Sivas’ın ambulans helikoptere ihtiyacı olduğunu belirten CHP’li Karasu, zaman yitirilmeden kente yeniden hizmet için verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Ulaş Karasu, Sivas’ın en büyük ve dağınık yerleşime sahip olduğunu hatırlatarak, kentteki uzman doktor, personel ve sağlık malzeme yetersizliğinin yanı sıra uzak mesafeleri kısaltacak, organ nakli ve daha hızlı müdahale ile can kayıpları ve sakatlıkların önlenmesinde büyük önem taşıyan hava ambulans hizmetlerinin eksikliği konularını TBMM gündemine taşıdı.

Sivaslıların ambulans helikopterin tekrar aynı şekilde hizmet vermesini talep ederek, Sağlık Bakanı Koca’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu’nun önergesini Bakan Koca geçtiğimiz günlerde yanıtladı.

HEKİM ATAMALARI YAPILIYOR

Bakan Koca, Karasu’nun sorularına verdiği yanıtta “Bakanlığımız insan gücü kaynaklarının unvan ve branşlarına göre illere ve il içinde birimlere dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, sağlık personeline ihtiyacın en üst düzeyde olduğu ilden başlamak üzere optimum faydayı sağlayacak şekilde insan kaynağını planlaması yapmaktadır. Sivas ilimizde 112. DHY (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) kurası ile 190, 113. DHY kurası ile 19 ve açıktan atama ile 22 tabip ve uzman hekim ataması yapılmıştır” dedi.

EN GEÇ 15 GÜNDE RANDEVU VERİLİYOR

Sivas il genelindeki hastanelerde hekim çalışma cetvellerinin; hastane, hekim, vatandaş gereksinimlerine göre en erken aynı gün 2 saat sonrası ila en geç 15 gün aralığında randevu alınabilecek şekilde planlandığını ve bu planlama doğrultusunda sağlık hizmetinin sunulduğunu belirten Bakan Koca, “Tüm vatandaşlarımızın randevulu olup olmadıklarına bakılmaksızın muayene talepleri karşılanmakta, sağlık hizmetine erişimlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır” dedi.

HELİKOPTER KAYSERİ’YE KONUŞLU

Bakan Koca, ambulans helikopter ile ilgili de çarpıcı bir yanıt verdi. Daha önce Sivas’ta hizmet veren, ancak hizmeti sonlandırılan ambulans helikopterin, bazı siyasilerin de devreye girmesiyle yeniden Sivas’a kazandırılacağının kamuoyuna yansımasına rağmen, adeta bu gelişmenin tam tersi bir yanıt verdi. Bakan Koca, yanıtında şöyle dedi:

“Helikopter ambulans hizmeti, mevcut kaynakların etkin kullanımı dikkate alınarak oluşturulan ambulans helikopter bölgeleri aracılığı ile bağlı illere hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır. Mevcut planlamada helikopter ambulanslar ülke genelini kapsayacak şekilde organize edilmiştir. Coğrafi durum dikkate alınarak oluşturulan bölge illerinden Kayseri ilinde konuşlu bulunan ambulans helikopter ile Sivas iline gerekli destek verilmektedir”

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