Sivas'a yeni 'Millet Bahçesi'

Sivas Belediyesi tarafından 27 Haziran Öğretmenler Parkı ve eski Numune Hastanesi yerleşkesine kazandırılacak olan Millet Bahçesi ve Kapalı Otopark projesi için çalışmalar başladı.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 57 bin metrekare alana inşa edilecek projeyi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje hakkında gelinen süreci özetleyen Başkan Bilgin, şehrin merkezinde kalan ve halk arasında Eski Numune Hastanesi yeri olarak bilinen alana Millet Bahçesi yapacağımızı seçim döneminde beyan ettiklerini belirterek, "Anıtlar Kurulu süreci, hukuki süreç derken projenin ihalesini yaptık ve Bismillah diyerek çalışmalara başladık. 57 bin metrekare alan üzerinde, özellikle 27 Haziran Parkı’ndaki kısmın yeşil dokusunu ve bölgedeki ağaçları koruyacağız" dedi.

Başkan Bilgin, yeşil ağırlıklı bir yaşam merkezi olutşruacaklarını belirterek, "Yoğun betonlaşma olmayacak. Sadece hemşehrilerimize hizmet edecek kütüphane ve millet kıraathanesi binası yer alacak. 250 araçlık kapalı otopark ve etrafında açık otoparkın olduğu, yeşili ve doğayı bozmadan, hiçbir ağaca dokunmadan güzel bir nefes alma alanını Sivas’ımıza kazandırmış olacağız” dedi.

Başkan Bilgin, projeyi 2023 yılının 29 Ekim tarihinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.