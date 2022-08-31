Sivas'a 60 milyon TL'lik katkı sağlayacak GES

Sivas Belediyesi bütçesine yılda 60 milyon TL katkı sağlayacak Güneş Enerji Santralinin açılış töreni gerçekleştirildi.SİVAS (İGFA) -Çayboyu Mahallesi’nde 20 dönüm alan üzerine kurulan ve 4 megavat elektrik üretecek tesisin açılışına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkan Yardımcıları, Kurum Müdürleri ve İl protokolü katıldı.

Göreve geldikleri günden bu yanan kendi enerjisini kendi üreten bir belediye olma yolunda proje çalışmalarını tamamlayarak hızlı bir şekilde hizmete açtıkları GES projelerinin şehrimize hayırlı olmasını dileyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, özellikle enerji maliyetinin arttığı bugünlerde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili projelerin hem kurumların bütçesine hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Bilgin, Sivas Belediyesi olarak hızlı bir şekilde elimizdeki hazır arazileri de değerlendirerek 1 MW'lık GES projesini hızlıca hayata geçirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 8-9 aydır da üretim halinde belediye bütçemize katkı sağlıyor" dedi.

Projenin yan tarafında 2 MVA'lık GES projesinin de tamamlanma aşamasına geldiğini aktaran Bilgin, “İnşallah Eylül ayı sonu gibi bu projemizde tamamlanarak üretime başlamış olacak. Yine bunlarla eş zamanlı olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile IPA fonlarından aldığımız yaklaşık 15 milyonluk destekle bu bölgeye yapacağımız toplam 4 MVA'lık GES projemiz tamamlanmış olacak. 7 milyon liraya ihale etmiş olduğumuz bu projenin güncel rakamlarla maliyeti yaklaşık 15 milyon lira. 2 MVA'lık 35 milyon ve 1 MVA'yı da değerlendirdiğimiz zaman bu bölgeye yaklaşık 60 milyon liralık bir GES yatırımını yapmış oluyoruz. Temel hedefimiz inşallah 2023 yılında Sivas Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek şekilde projelendirme çalışmalarımız devam ediyor. 10 MVA'lık 4. etap GES projemizle ilgili çalışmalarda hem arsa temini noktasında hem finansman noktasında belirli bir aşamaya geldi" ifadesini kullandı.

“Enerjinin çağın en önemli sorunlarından birisi olduğunu vurgulayan AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci, “Ama bundan daha önemlisi temiz enerji. GES'ler de ülkemizin ve ilimizin dört bir yanında temiz enerji üretme noktasında en önemli etkenlerden birisi. Belediyemiz daha önce çöpten enerji üretiyordu, şimdi GES'ten üretiyor. İnşallah bu yatırımlar tamamlandığı zaman Sivas kendi enerjisini üreten illerin başında gelecektir” ifadelerini kullandı.

Sivas Belediyenin her hafta yeni bir proje açılışı gerçekleştirdiğini de dile getiren Ekinci, çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibine teşekkür etti. Konuşmalar sonrasında yapılan dua ile GES projesinin açılışı gerçekleştirildi.