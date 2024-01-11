Site aidatları kiraladı yakaladı!

Sitelerde aidatların hızla yükselmeye başlaması kiracıları sıkıntıya sokmaya başladı. Site aidatları kira bedellerini yakalamış durumda.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle büyükşehirlerde site içi konutlar için en önemli giderlerden birinin aidatlar olduğunu vurgulayan Av. Elvan Kakıcı Şimşek, site aidatlarının oldukça yükseldiğini ev sahiplerinin de, kiracıların da site yönetim hesaplarındaki tüm bilgi ve dokümanları inceleme hakkı bulunuyor. Ancak kiracıların ev sahibi tarafından vekil tayin edilmesi gerektiğini söyledi.

Hem kiracıların hem de mülk sahiplerinin mutlaka kat malikleri toplantılarına katılmaları gerektiğini de belirten Kakıcı Şimşek, “Sitelerin kat malikleri toplantılarına katılım çok önemli. Gerek vekil olarak gerek asil olarak bu toplantılara katılım sağlanmalı. Kişilerin oradaki süreci yakından takip etmeleri, eğer lüks bir harcama görüyorlarsa buna itiraz etmeleri ve incelemeleri büyük önem arz ediyor. Yüksek site aidatının içeriğinde eğer lüks bir harcama varsa, buna itiraz edilmişse ve bu lüks harcama hala aidatlara yansıtılmaya devam ediyorsa bu durumda hukuk mahkemesinden tespit talep edip bu durumu dava edebilirler. Yönetim usulsüz harcamalardan hem hukuki hem de cezai olarak sorumludur.” diye konuştu.