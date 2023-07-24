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Şırnak'tan acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu
GÜNDEM 24.07.2023, 13:51
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan güvenlik korucusu İbrahim Yıldırım'ın şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Şırnak'taki acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde nöbet değişimi sırasında düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan kahraman Güvenlik Korucumuz İbrahim Yıldırım'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1683415288258109440
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