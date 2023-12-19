Şırnak'ta Uzman Çavuş'un intiharıyla ilgili soruşturma genişletildi
Şırnak'ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök'ün yatakhanede kendi tabancasıyla hayatına son vermesine ilişkin soruşturma sürüyor.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta yaşanan Uzman Çavuş'un intiharıyla ilgili açıklama yaptı.
Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök'ün önceki gün hizmet binaısında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait tabancayla hayatına son verdiği belirtilirken, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikatın sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiği belirtilirken, Gök ailesine de taziye mesajı iletildi.
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