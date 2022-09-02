Şırnak'ta süren Eren Abluka-27'de 3 terörist etkisiz!

Şırnak'ta JÖH ve Komandolar ile J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 3 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Eren Abluka-27 Operasyonu kapsamında Şırnak Faraşin Yaylası kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komandolar tarafından operasyon yapıldığını belirterek, 3 teröristin J-SİHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Kahramanlarımızın eline sağlık" diyen Bakan Soylu, "Uyarıyoruz! Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" mesajı verdi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1565712679288901639