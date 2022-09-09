Şırnak Silopi'de toprağa gömülü piyade tüfekleri bulundu

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 Operasyonu kapsamında Şırnak Silopi'de toprağın altına gömülü vaziyette piyade tüfekleri ile ve el bombalarının ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadele operasyonlarına halkın desteğiyle kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-17 Operasyonları kapsamında, Şırnak'ın İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak,Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında, toprağın altına gömülü vaziyette 14 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet el bombası ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık, bölgede operasyomnların devam ettiğini kaydetti.