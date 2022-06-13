Şırnak Eren'lerin Abluka'sı altında!

İçişleri Bakanlığı'nın Eren Abluka Operasyonları'nın 17'ncisi Şırnak'ta başladı.ANKARA (İGFA) - PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak'ta Eren Abluka-17, Şırnak'ta başlatıldı.

Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 adına başlatılan operasyona 574 personel katılım sağladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonlarına halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam edileceği bildirildi.