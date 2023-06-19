Sirke sineğine karşı Bursa'da tuzak dağıtımları sürüyor

Kanadı noktalı sirke sineği ile kimyasal mücadeleyi azaltarak biyolojik mücadeleye geçmeyi sağlamak amacıyla Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dağıtılan sirke sineği tuzağı Osmangazi'de üreticilere teslim edildi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sirke sineği ile mücadeleye yönelik tuzak dağıtımı sayesinde üreticilerin ilaçsız mücadele yöntemlerinden yararlanması ve bu yöntemlerin öğretilerek yaygınlaştırılması hedefledi.

Tuzak dağıtımında konuşma yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, çiftçilerin kalıntı olmadan hem kaliteli ürün üretmelerini hem de üretim girdilerinin düşmesini istediklerini söyledi. Müdür Aygül, ''Birkaç senedir önem vererek uygulamakta olduğumuz kanadı noktalı sirke sineği ya da diğer sineklere biyolojik müdahale yapmamız bu yıl da başlamış durumda. Bu maksatla hem Bakanlığımız kaynaklarıyla hem de Uludağ Meyve Sebze İhracatçılar Birliğimizle birlikte tuzakları temin ederek sizlere dağıtmaktayız.'' dedi.

Tarımsal üretimin sürdürülebilir olarak yapılabilmesi için elde edilen gelirin de makul seviyede olması gerektiğini belirten Aygül, üretimde girdi maliyetlerinin azaltılmasının yanı sıra verimliliğin de önemli bir unsur olduğunu ifade ederek, "'Meyve üretiminde verimi olumsuz yönde etkileyen birçok zararlı mevcuttur. Bu zararlılardan meyve sinekleri içinde en önemli türlerden biri Kanadı Noktalı Sirke Sineğidir. Bu sineğin etkisizleştirilmesi, meyvelerde tahribat yapmaması ve çoğalmaması için bu tuzaklar çok önemlidir. Kanadı noktalı sirke sineği, son yıllarda Avrupa'da birçok ülkede tespit edilmiş olup Avrupa Birliği, EPPO A2 karantina listesinde yer almaktadır. Önemli bir karantina zararlısı olan Drosophila suzukii diğer türlerinden farklı olarak ağaç üzerinde bulunan olgunlaşmış sağlıklı meyvelerde beslenmektedir. Çilek, ahududu, böğürtlen, yaban mersini, kiraz, şeftali, nektarin, armut, trabzon hurması, kivi, incir gibi bitkiler konukçuları arasında yer almaktadır. İlimizde 2018 yılında özellikle kiraz, ahududu, böğürtlen, çilek alanlarında etkisini arttıran zararlı yaklaşık yüzde 40-50 arasında verim kaybına neden olmuştur" diye konuştu.

Proje kapsamında Keles ve Osmangazi'den sonra Yıldırım ilçesinde de tuzak dağıtımlarının yapılacağı kaydedildi.