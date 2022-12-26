Sinop'un yemekleri İstanbul Boğazı'nda yarıştı

Sinop’un yöresel lezzetleri İstanbul Boğazı'nda Valide Sultan Gemisi’nde birincilik için buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Projeleriyle Türkiye’de örnekle gösterilen Üsküdar Belediyesi ve Sinop ili ve ilçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği (SİYAD), Sinop’un yöresel lezzetlerinin damga vuracağı bir yarışmaya imza attı.

Sinop’un denizin bereketini sofralara getiren lezzetlerinden bin bir çeşit hamur işlerine, nokul, etli hamur, katlama, kaşık çıkartması, zılbıt böreği, hasuda, sırık kebabı ve taktak helvasına kadar 100 çeşit yöresel tat, İstanbul Boğazı’nda Valide Sultan Gemisi’nde düzenlenen organizasyonda yarıştı.

6 farklı kategoride düzenlenen etkinlikte 24 yarışmacının yemekleri, Türkiye’nin uzman şefleri ve dernek yöneticilerinden oluşan jüri tarafından oylandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katıldığı yarışma, yemek showları, sıra dışı sunumları ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’Burada muhteşem bir gün yaşıyoruz. İstanbul’un en güzel yerinde İstanbul Boğazında Sinop’un en lezzetli yemekleri yarışacak. İnanılmaz güzel bir atmosfer. Türkiye’nin en güzide şehirlerinden Sinop’umuzun yemekleri yapılıp önce jüri şeflerimizle ardından da misafirlerimizle paylaşılacak. Lezzetlerin her bir organik. Hiçbir katkı maddesi yok. Sinop’un yemekleri, lezzetleri denilince sadece mantıdan ibaret değil. Yüzlerce özgün yemek çeşidi var. Birincileri şimdiden tebrik ediyorum. Ama burada kazananlar tüm Sinoplu hanımlardır. Hepsini gönülden tebrik ediyoruz’ dedi.

Boğaz turu eşliğinde gerçekleşen yarışma Nokul, Börek, Keşkek, Pilav, Mantı ve Helva 6 kategoride yapıldı. Seçkin şeflerin belirlediği birinciler madalya ile ödüllendirildiler.