Sinop açıklarında yük gemisinde yangın çıktı

Sinop açıklarında 17 mürettabatın olduğu Malta bayraklı "Bata" adlı yük gemisinde yangın çıktı. 1'i ağır, 3'ü hafif yaralı olmak üzere 13 gemi mürettebat kurtarılırken, kalanlar için çalışmalar sürüyor.SİNOP (İGFA) - Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebat Sinop Limanı’na getiriliyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, Sinop'un 5 mil açığında seyreden Panama bayraklı Köstence’den Trabzon’a seyreden BEATA isimli gemide yangın çıktığı bilgisinin Türk Radyo tarafından, AAKK Merkezimize iletilmesi üzerine, Sahil Güvenlik botu olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/denizcilikgm/status/1605296401004613652

Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edildiği bildirildi.

https://youtu.be/rmL4z43cF20