Sınırda yakalanan makak maymunları Malatya'da

Gürbulak Sınır Kapısı'nda yakalanan üç makak maymunu Malatya'da hayvanat bahçesine getirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldığı günden itibaren Malatya ve çevre illerden birçok insanın uğrak noktalarından biri olan Hayvanat Bahçesine, Ağrı Doğa Koruma Şube Müdürlüğü tarafından getirilen 3 adet makak maymunu eklendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hanifi Acar, Doğa Koruma 13. Bölge Müdürlüğü Ağrı Şube Müdürlüğü tarafından Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı'nda yakalanan 3 tane Makak maymunu Büyükşehir Belediyemiz Hayvanat Bahçesine getirildiğini açıkladı. Ağrı Doğa Koruma Şube Müdürlüğü’ne teşekkür eden Acar, "İnşallah bundan sonra da böyle bir olayla karşılaştıklarında Doğu Anadolu Bölgesi’nin tek hayvanat bahçesi olan Malatya Büyükşehir Belediyemizin Hayvanat Bahçesi’ne teslim etmelerini arzu ediyoruz. Bize teslim edilmek üzere getirilen 3 adet makak maymununu karantinaya aldık. Veteriner hekimlerimiz tarafından bakımları yapıldıktan ve belli bir alıştırma süresinden sonra normal hayatlarına geçeceklerini tahmin ediyoruz. Malatya’mız için hayırlı olsun” dedi.