Sınır bölgesi 3,5 büyüklüğünde yine sallandı!

Türkiye İran sınır bölgesinde 3,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Van'ın sınır bölgelerinde hissedildi.BURSA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, Türkiye İran sınır bölgesi ile Van'ın Başkale ilçesinde saat 21.11'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1620124774411165696

Hatırlanacağı gibi, iki gün öncede merkez üssü İran olan aynı bölgede 3,7 ile 4,7 büyüklüklerinde de ayrı depremler korkutmuştu.