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Sinemanın kalbi Kasım ayında Bursa'da atacak

GÜNDEM 26.10.2022, 15:03
Sinemanın kalbi Kasım ayında Bursa'da atacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere birçok farklı kurum ve kuruluşun destekleriyle bu sene ikincisi düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali, 1-5 Kasım tarihleri arasında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ev sahipliğinde düzenleniyor.BURSA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde bu sene ikincisi düzenlenen ‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’, Türk Cumhuriyet ve topluluklarından çok sayıda profesyonel sinemacı ve kültür adamını bir kez daha Türkiye’de buluşturacak.

İlki İstanbul’da yapılan festivalin ikincisi, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’da 1-5 Kasım tarihleri arasında  gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında Azerbaycan’dan 22,Özbekistan’dan 43, Kırgızistan’dan 23, Kazakistan’dan 21, Türkmenistan’dan 5, özerk cumhuriyetlerden ise 17 sinema profesyoneli olmak üzere, toplam 157 sektör temsilcisi Bursa’da olacak. Türkiye sinema sektörünün önemli yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncularından oluşan yaklaşık 200 isim de festivale katılacak. Ayrıca Türk coğrafyasından 34 basın mensubu da 5 gün boyunca etkinliği takip edecek.

1 Kasım’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde başlayacak olan festivalin açılışında, Sadyk Sher-Niyaz’ın yönetmenliğini üstlendiği ve en uzun süre hüküm süren Kırgız Türk Hükümdarı Kurmancan Datka’nın hayatını anlatan filmin gösterimi yapılacak. 4 Kasım’da Özbekistan’ın ev sahipliğinde ‘Özbek Sinema Günü’nün de düzenleneceği festivalde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle ‘Fikret Amirov 100. Yılı ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ konseri düzenlenecek.
Festival kapsamında organize edilen ‘uzun metrajlı kurmaca film’ yarışmasına 10, ‘belgesel film’ yarışmasına ise 14 olmak üzere toplam 24 film katılıyor. Ödül gecesinde 3 belgesel ödülü, 5 uzun metraj kurmaca ödülü, 8 Türk kültürüne katkı ödülü, 1 TÜRKSOY ödülü olmak üzere toplam 17 ödül sahiplerini bulacak. Yarışmaya katılan filmlerin yanı sıra 28 filmle birlikte toplam 52 film, 5 gün boyunca Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Tayyare Kültür Merkezi, Anatolium Alışveriş Merkezi ve Uludağ Üniversitesi’nde Bursalı izleyicilerle ücretsiz olarak buluşturulacak.

Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan Kültür bakanları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un davetlisi olarak 5 Kasım’da yapılacak olan ödül gecesine katılacak. Ayrıca festivalle eş zamanlı olarak TÜRSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39. Dönem Toplantısı da 5 Kasım’da yapılacak.

Festivalin basın toplantısı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz başta olmak üzere çok sayıda kurum ile STK temsilcisinin katılımıyla Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı ve ruhunun şekillendirildiği kadim şehir olduğunu söyledi. Asya ve Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer olan Bursa’nın tüm zamanların en güzel şehri olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, “Şehrimizde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ni gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bursa, Türk Dünyası Kültür Başkenti emanetini aldığı günden bu yana, çok önemli etkinlik ve faaliyetleri Bursalılarla buluşturdu. Festivalin Bursa’da yapılmasında destek ve katkıda bulunan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, bakanlık olarak somut ve somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyledi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın ‘unvanı devraldıktan sonra’ birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi. Türk dünyasının ortak akıl ve enerjisinin Bursa’da buluştuğunu belirten Canbolat, “Geçen sene yapılan Korkut Ata Film Festivali’yle tüm dünyayla önemli mesajlar verildi. Türk dünyası bu festivalle kültürel anlamda buluştu, kültürel değerlerine sahip çıktı. Festivalin Bursa’da yapılması bizler için gurur vesilesidir. Festivalin Bursa’da düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Festival, Türkler arasındaki kardeşliğe ve birlik duygusuna katkı sunacaktır” şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, sivil toplum kuruluşları adına İhsan Kabil ve TRT adına Sedat Sağırkaya söz alarak festival hakkında düşüncelerini dile getirdi.

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