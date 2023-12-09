Son Dakika

Sındırgı Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi kuruldu

GÜNDEM 09.12.2023, 14:23
Sındırgı Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi kuruldu

İzmir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Projenin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizen Yavaş, "Boya sektöründe dışa bağımlılığın önüne geçilecek” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk Tv’de “Herşeyi Konuşalım” programında Yunus Karakaya’nın konuğu olan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş,önemli açıklamalar da bulundu. Yavaş” Doğal Kök Boya ve İnovasyon Merkezi projesi kapsamında kök boya bitkilerinden doğal boyalar elde edilecek. Elde edilen boyalar tekstil atölyesinde üretilen ürünlerde kullanılacağı gibi, ilk etapta tekstil sektörüne pazarlanarak dışa bağımlılığı azaltacak. Kimyasal karışım olmadan doğal yöntemlerle üretilen kök boya sağlık açısından da önemli. Tekstil atölyesinde ilk etapta çocuk kıyafetleri, atkı, bere gibi doğal kök boya ve doğal yün ipler kullanılarak üretim yapılacak. Proje geliştirildikçe gıda, bina boyası gibi daha geniş çapta sağlıklı üretimin önü açılacak. İlçe genelinde tarıma da katkı sağlayacak proje kıraç arazilerinde değerlenmesini sağlayarak kök boya bitkileri üretimini de arttıracak. Kültürün, doğal ve geleneksel yöntemlerle büyümenin, istihdam yaratmanın mümkün olacağının en güzel örneği olacak proje dev tekstil şirketlerinde olduğu gibi ilçedeki kadınlarda da heyecan meydana getirdi”dedi

Sındırgı ilçesinde kendi belediyecilikleri  döneminde  Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleri, ortak akıl ve stratejik planlamalar doğrultusunda kazandırıldığın altını çizen Yavaş” İlçe de yapılan hizmetler ve şantiyelerde kalıcı ve geçici istihdam meydana getirildi.Özellikle Akpınar Yaşam Merkezi, BALKURU, DOBATEKS gibi istihdama
katkı sunan Jeotermal enerjinin verimli kullanılmasına örnek projeler özellikle kadınlar başta olmak üzere istihdama da katkı sağlıyor. Çiftçilere de destek olan BALKURU, DOBATEKS gibi projeler istihdama katkı sunmasının yanısıra Jeotermal enerjinin verimli kullanılmasına örnek projeler, tarihe ve kültüre sahip çıkan çalışmalar birçok dalda ödüller getirdiğini” söyledi.

Gelecek nesillere daha güzel bir Sındırgı bırakmak adına gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı bir aşk hikâyesi. Bu şehrin geçmişten gelen hikâyelerini gün yüzüne çıkarıyor, adeta hikâyesini yeniden yazıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi “ Aşkla çalışan yorulmaz.”. Biz de bu memlekete doğal güzelliklerine, sıcak ve samimi insanlarına aşığız. Yıllardan bu yana vatandaşlarımızdan aldığımız güçle elimizden gelen gayreti fazlası ile gösterdik. AK Belediyeciliğin tüm gerekliliklerini yerine getirerek Sındırgı’yı bir marka haline getiriyoruz. Hükümetimiz, Büyükşehir
Belediyemiz, kamu kurumlarımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz ile uyum içerisinde sayısız birçok projeyi hayata geçirdik. Hayallerimiz, hedeflerimiz büyük. Yıllanmış sorunları çözüme kavuşturduk. Şimdi şahlanma vakti. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz projelere desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir belediye başkanımız Yücel Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle vefakârca çalışan Sındırgı’ya değer kattığımız belediye personelime, birim amirlerimize, meclis üyelerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hizmet aşkımız ve Sındırgı sevdamız hiç bitmeyecek.” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Bodrumspor 15 25
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Ümraniye 15 18
12. Manisa FK 14 17
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 16 35
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 16 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4