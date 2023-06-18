Sınava saniyeler kala genç adayın yardımına Başkan Çalık yetişti

İstanbul'da Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yükseköğretim Kurumu Sınavı’na giren öğrencileri yalnız bırakmayarak heyecanlarına ortak oldu.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Yükseköğretim Kurumu Sınavı öncesi ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrenciler ve ailelerinin heyecanını paylaştı.

Adaylara başarılar dileyen Başkan Çalık,saniyeler kalasınava yetişmeye çalışan ve eksik belgesi bulunan Havva Büyükgökçay’ın yardımına koştu.Giriş belgesini hızlıca çıkartabilmesi için ekip arkadaşlarını görevlendiren Çalık, genç adaya okulun kapısına kadar da eşlik etti. Çalık, sınava yalnız gelen Büyükgökçay’ın cüzdan, yüzük ve kolye gibi kişisel eşyalarınıbizzat alarak okul sorumlusuna teslim etti. Kendisinin de büyük heyecan yaşadığını ifade eden Çalık, “Sınava giriş öncesi eksik belgesi bulunan kızımızı kapıların kapanmasına birkaç saniye kala sınava çok şükür yetiştirdik. Yolu açık olsun” dedi.

Yardımlarından dolayı Başkan Çalık’a teşekkür eden Havva Büyükgökçay, “Sabah araçla geldim ve birkaç sokak ileriye park etmek zorunda kaldım. Sınava ilk kez giriyorum. Telefonuma giriş belgemin ekran görüntüsünü almıştım. Birkaç dakika kala koşa koşa çıktısını almaya gittim. Beylikdüzü Belediye Başkanı sağ olsun bir araç yolladı ve beni son dakika yetiştirdi. Hatta içeri girerken yüzük ve cüzdan gibi kişisel eşyalarımı Başkanımıza teslim ettim. Kendisinin bizzat bana yardımcı olması çok güzel bir jestti. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız” ifadelerini kullandı.