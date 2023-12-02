Sinan Tekin'den 'içme suyu' açıklaması

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın içme suyundaki bulanıklığın nedenine ilişkin bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yaptığı açıklamaları değerlendiren Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Av. Sinan Tekin “Yaklaşık bir haftadır sulardaki bulanıklık kamuoyunun gündemindeydi. Recep Gürkan’ın dün yaptığı açıklamaları izledim. Barajdaki borulara sabotaj yapıldığı iddia ediliyor. İddialar gerçekten çok vahim. Gerçekten çok üzüntü verici. İddiaların muhakkak surette aydınlatılması gerekir. Kayalıköy barajından gelen su ile ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını karşılıyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Su, insan yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Su sadece yaşam için gerekli bir nesne değil aslında yaşamın kendisidir. Bu vahim iddialar araştırılsın ve sorumlular cezalandırılsın.” Dedi.