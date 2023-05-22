Sinan Oğan 'Erdoğan' dedi

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek istedi. Açıklamasında istikrar vurgusu yapan Oğan, "Bir pazarlık yapmadık, talepte bulunmadık. Terörle mücadele istikrarla sürmeli. Millet İttifakı bizi ikna edemedi" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda elenen ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, ikinci tur ile ilgili tutumunu düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, normal şartlarda almayı bekledikleri oy oranının yüzde 9-10 bandında bir rakam olduğunu ifade ederek, bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizin kendilerinin yapılacağını ifade ettiklerini söyledi.

LİNÇ KÜLTÜRÜ BAŞLATILDI

Oğan, Muharrem İnce ile başlatılan linç kültürünün 14 Mayıs'a iki gün kala kendilerine de dönmeye başladığını belirtti.

Eşit ve adil olmayan şekilde seçimlere girdiklerini belirten Oğan, her şeye rağmen mücadele örneği sergilediklerini ve sosyal medya kullanıcıları sayesinde koyduğumuz plana sadık kaldıklarını anlattı.

Sığınmacılar konusunda yeterince farkındalık oluşturarak her iki tarafdan da geri dönüş sağladıklarını belirten Oğan, yürütülen ilkeli ve kaliteli siyaset tarzını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin hak bağıranların sesi olmaya çalıştıklarını ve bunu da başardıklarını kaydeden Oğan, 28 Mayıs'taki ikinci tura yönelik tutumu açıklamadan önce Türkiye'nin içinde bulunduğu döneme yönelik de temel değerlendirmede bulundu.

Sığınmacılar ve deprem konusuna vurgu yapan Oğan, depremler konusunda Afet Bakanlığı kurulması tezini yineledi.

"TERÖRLE MÜCADELE İSTİKRARLA SÜRMELİDİR"

Türk siyasetinde bozulan nezaketi geri getirmek hedefiyle, devlet adamı yaklaşımı ve kısıtlı imkanlarla kampanya yönetmeye çalıştıklarını anlatan Oğan, "Cumhuriyetle hesaplaşma tezleri tarihin tezlerine gömülmüştür. Türk Dünyası ile entegrasyonuna hız verilmeli, Türk Devletleri daha da güçlendirilmelidir. Ekonomiyle faiz odaklı politikalar yeniden gözden geçirilmelidir. Tüm bunlar ülkenin istikrarıyla doğrudan bağlantılıdır. Millet İttifakı, 20 yıldır iktidar da olan Cumhur İttifakı karşısında gerekeni gösterememiş ve istikrar faktörünü kısıtlamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık ve ilkesel çerçevede olmuştur. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz" diye konuştu.

CUMHUR İTTİFAKI'NA DESTEK İSTEDİ

28 Mayıs'taki seçimlerin ikinci turun kritik öneme sahip olduğunu kaydeden Sinan Oğan, her iki adayla da görüştüklerini anlattı. Önceliklerini müzakere ettiklerini ifade eden Oğan, "Her iki görüşmede de karşılıklı nezaket çerçevesinde gerçeklemiştir. Tabandan gelen mesajlar neticesinde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi belirtiyor ve destek istiyorum. Seçmenlerimizi Sayın Erdoğan'ı desteklemeye davet ediyorum" dedi.