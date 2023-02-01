Sınai Mülkiyet'te Türkiye rekoru!

Sanayinin her alanında yerli ve milli bir dönüşüm yaşayan Türkiye, sınai mülkiyet haklarında da rekora koşuyor. Türkiye’nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat arttı.ANKARA (İGFA) - 2022 yılı sınai mülkiyet verilerini kamuoyu ile paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında 290 bin yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını açıkladı.

Bakan Varank, 1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçtiğini söyledi.

Konya OSB’deki açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “Türk sanayisi geliştikçe, büyüdükçe, araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınai mülkiyet alanında da yeni rekorlar geliyor.” dedi. 2022 sınai mülkiyet verilerini ilk kez açıklayan Bakan Varank, Türk Patent ve Marka Kurumuna 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını, "Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32’lik artış gerçekleştiğini görüyoruz" diye konuştu.

PATENT TESCİLİ YÜZDE 2 ARTTI

1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT’e yapılan yerli patent başvurularının yabancı patent başvurularını geçtiğinin altını çizen Varank, “2002 yılında ülkemizde 414 yerli patent başvurusuna karşılık bin 460 yabancı patent başvurusu yapılırken, geçtiğimiz yıl 9 bin 9 yerli patent başvurusuna karşılık 6 bin 847 yabancı patent başvuru gerçekleşti . Patent tescil sayısı 2021'e göre yüzde 2 oranında artarak 3 bin 407’ye yükseldi. Böylelikle Türkiye’nin patent tescil sayısı son 20 yılda 46 kat artmış oldu. Geçen yıl yapılan 291 ve bu yılın Ocak ayında yapılan 32 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısı da bin 313’e ulaştı" dedi.

2022 yılında en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firma da şöyle sıralandı:

Turkcell 325 Arçelik 229 Türk Telekom 191 Mercedes-Benz Türk 180 Vestel Beyaz Eşya 148 ASELSAN 139 Sertech Dayanıklı Tüketim Malları 102 TIRSAN Treyler 76 Vestel Elektronik 70 TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 68