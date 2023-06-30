"Şimdi yerel seçimde Saadet zamanı"

Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın bayramlaşma töreninde konuşan milletvekili Mehmet Atmaca, yerel seçimlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından Merinos'ta düzenlenen bayramlaşma törenine İl Başkanı Ali Osman Karahan, Saadet Partisi Bursa milletvekili Mehmet Atmaca ve CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, SP GİK Üyeleri Selim Sait Terzioğlu, Recep Aygün ve Gökhan Gerçek, ilçe başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı, DEVA Partisi İl Başkanı Mümtaz Öztürk ve yönetimi, Gelecek Parti İl Başkanvekili Serkan Doğan, CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Arslan ve Erbakan sevdalıları katıldı.

İl Başkanı Ali Osman Karahan; " Saadet Partisinin tüm üyeleri bu pazar seçim olacakmış gibi her daim sahada olan Milli Görüşü her alanda yaşanmaya ant içmiş insanların azmiyle çalışmalarıyla ayakta olan bir partidir. Yaşadığımız ortamda Bursa'ya değer vermeye Bursa'nın kazanımlarını korumaya devam edeceğiz. Yerel seçimlerde aksi bir durum söz konusu olmadığı sürece Saadet logosu ile gireceğiz. Siyasette 24 saatte çok şeyin değiştiğini daha önce yaşayarak gördük. Ama geçmiş dönemlerdeki harekat tarzınında önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca; "Yorucu bir süreç sonunda Bursa adına güzel bir pozisyona imza attık. 6'lı Masa'nın 4 partisi Bursa adına TBMM'de temsil eden bir sonuçtur sandığın vicdanı. 14 Mayıs'tan sonra bizler yerel seçimlere odaklanmamız lazım. Mutlak hedefe ancak bu şekilde ulaşabiliriz" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal; "Kritik bir süreçte 6'lı Masa bir işbirliği yaptı. Alınabilecek en başarılı sonuç buydu. Bursa'nın sorunlarının çözümünde aktif rol oynamaya devam edeceğiz" dedi.