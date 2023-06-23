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Silivri'de 5 bin 100 adet yağlık zeytin fidanı toprakla buluştu

GÜNDEM 23.06.2023, 11:39
Silivri'de 5 bin 100 adet yağlık zeytin fidanı toprakla buluştu

İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın üretim ve ağaçlandırma projeleri kapsamında Silivri Belediyesi ve Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle 30 dönüm araziye 5.100 adet yağlık zeytin fidanı dikildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri’nin dört bir yanına yayılan üretim seferberliğini her geçen gün artıran Silivri Belediyesi, hayırsever Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle Silivri’deki tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Silivri Belediyesi ve Nakipoğlu ailesi tarafından Gülten ve Nefus Nakipoğlu anısına 30 dönüm araziye 5.100 adet yağlık zeytin fidanı dikildi.

Arbosona ve arbeküne çeşidi fidanlar düzenlenen Bodur Yağlık Zeytin Bahçesi Fidan Dikim Töreni ile toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışma ile yağlık zeytin bahçesinden 3. yıl itibarıyla ürün alınmaya başlanması ve 5. yılın sonunda yıllık 7.000 litre zeytin yağı elde edilmesi hedefleniyor. Proje sayesinde Silivri’nin tarımsal ürün çeşitliliği artırılarak geleneksel ürünler olan; arpa, buğday, ayçiçeği ve kanolanın yanına alternatif bir ürün kazandırılmış oluyor.

Törende bir konuşma yapan Hilmi Nakipoğlu, “Öncelikle bu fırsatı bize verdiği için Belediye Başkanım Volkan Yılmaz ve değerli ekibine çok teşekkür ediyorum. Nakipoğlu ailesi olarak eğitim, sağlık ve kültür sanat alanında önemli destekler veriyoruz. Bu ülke hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır diyerek kuruldu. Biz de hattı hizmet yoktur sathı hizmet vardır diyerek her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Çünkü cebimizdeki para bize ait değildir; bize emanet edilmiştir. Dolayısıyla ihtiyacı olanlara bu dünyada kazandıklarımızı kendi ellerimizle harcamak durumundayız. Bu güzel duygularla fidan ekiminin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, tarım politikalarında hep doğa, yeşil, gıda güvenliği, insan ve sürdürülebilir tarım politikasının var olduğunu belirterek, "Nakipoğlu ailesi iş birliğiyle bugün yaklaşık 30 dönüm arazimizde 5.100 zeytin fidanını toprakla buluşturuyoruz. Bu projenin hayırlı uğurlu olmasını dilerken, isimleri burada yaşayacak olan Gülten ve Nefus Nakipoğlu’na da Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor, ‘Ağaç dikmek sadakadır. Diktiğiniz ağaçtan yaşayan canlılar faydalandığında size oradan bir sadaka bahşedilir.’ Yine bir hadisinde ‘Kıyamet koparken bile elinizde bir fidan varsa onu toprakla buluşturun, toprağa ekin’ der sevgili Peygamberimiz. Biz de bu düşünceden hareketle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Silivri bırakmak amacıyla doğaya, yeşile, ağaca yatırım yapmaya devam ediyoruz. Projelerimize toplumun tüm kesimlerini, özellikle de çocuklarımızı dahil etmeyi hedefliyoruz. Gelecek nesiller bu bilinçle yetişirse insanlar başta olmak üzere bu yerkürede yaşayan tüm canlılar hayat bulmaya, nesillerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Biz bu proje sayesinde bölgemizin tarımsal ürün çeşitliliğini artırarak geleneksel ürünlerimiz olan arpa, buğday, ayçiçeği ve kanolanın yanına alternatif bir ürün olarak zeytinciliğin yapılıp yapılmayacağını test edeceğiz. Bu çalışmanın bir AR-GE çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Biz araştırmaya, geliştirmeye, çalışmaya; tarım için, hayvancılık için, doğa için, yeşil için atılacak bütün adımları atmaya devam edeceğiz. Ben Nakipoğlu ailesinin tüm mensuplarına, bütün fertlerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar, iyi ki Silivri’de bizimle beraberler. Hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Yılmaz ve Nakipoğlu ailesi üyeleri bir fidanı toprakla buluşturuldu. Fidana ilk can suyu Başkan Volkan Yılmaz tarafından verildi.

Tören, fidan dikiminin ardından sona erdi.

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