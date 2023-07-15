Silivri 61'nci Yoğurt Festivali'ne geri sayım

İstanbul'un Silivri Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 61. Yoğurt Festivali, 21 Temmuz 2023 Cuma günü saat 19.00’da yapılacak açılış korteji ile başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Silivri Belediyesi, geleneksel festivalleriyle ilçenin ünlü lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 61.’si düzenlenecek Yoğurt Festivali için hazırlıklar tamamlandı. Festivalde; ödüllü turnuvalar, yoğurt yeme yarışması, karaoke yarışması, balık tutma yarışması, çocuk şenliği, baloncuk gösterisi, çocuk sineması, sergiler ve halk dansları gösterileri düzenlenecek. Yarışma ve turnuvalarda dereceye girenlere altın ve para ödüllü verilecek. Festivalin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar ünlü sanatçılar Sibel Can, Aleyna Tilki ve Özcan Deniz en güzel şarkılarıyla Silivrilileri coşturacak.

FESTİVAL AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK

61. Yoğurt Festivali, 21 Temmuz 2023 Cuma günü saat 19.00’da 19 Mayıs Meydanı’ndan (Kaymakamlık Yanı) hareket edecek olan açılış korteji ile başlayacak. 3 gün sürecek Yoğurt Festivali ile Silivrililer adeta eğlenceye doyacak.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVALE DAVET

Yoğurt Festivali’ne tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “ 7 bin yıla yakın tarihi geçmişi ile zamanında birçok farklı toplumu ve kültürü içinde barındırmakla birlikte, kendi zenginliğini de ortaya çıkarmıştır. İşte bu zenginliklerden bir tanesi Silivri Yoğurdu’dur. Bugün 150 yılı aşan bir tarihi, 61 yıla ulaşan bir festivali olan yoğurdumuzun korunması, yaşatılması ve yeniden mazideki lezzetiyle yaygınlaşması en büyük gayret ve arzumuzdur. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Türkiye’nin en müstesna ilçelerinden biri olmasına rağmen Silivri’mizin bir marka tescili, bir coğrafi işaretli ürünü maalesef ki yoktu. Geçtiğimiz yıl titiz ve kararlı bir çalışma neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduk; yoğurdumuzun coğrafi işaretli bir ürün olarak tescillenmesini sağladık. Geçen yılın şanına yakıştığı gibi bu yıl 61’incisini düzenleyeceğimiz Yoğurt Festivalimizi, işte bu gurur ve mutlulukla gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle konser ve yarışmaların düzenleneceği, halk oyunlarımızın sergileneceği, birçok farklı sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetin yer alacağı Yoğurt Festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyor, birlik ve beraberliğimizin perçinlenmesine vesile olmasını diliyorum.” dedi.