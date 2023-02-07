Şile tek yürek oldu... Destekler sürüyor

İstanbul'da Şile Belediyesi'nin depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına destek çığ gibi büyyor.Nurcan KIRCALı / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve ardından Elbistan da meydana gelen depremlerin ardından yardım kampanyası başlattı.

AFAD ve Şile Kaymakamlığı koordinasyonu ile Şile Belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyasında ilk etapta 2400 adet battaniye, çok sayıda kumanya, hijyen malzemeleri, bebek bezi, bebek maması gibi temel ihtiyaç ürünleri haricinde, 4 adet kamyon ve 10 adet iş makinası ile aralarında mimar ve mühendislerin bulunduğu 8 teknik personel bölgeye sevk edildi.

İlk olarak sabah karşı Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve sonrasından Elbistan Merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok ilden olduğu gibi İstanbul Şile’den de yardım ve destekler sürüyor.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,İlçe Garnizon Komutanı Mehmet Sutaşır ile beraber, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleriyle birlikte yaşanan depremler sonrası başlatılan yardım kampanyasının toplama merkezi olan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda (Marina mevkii) çalışmaları yerinde incelediler.

Şile Belediyesi tarafından; afet bölgesinde hizmet vermesi için hazırlanan Mobil Aşevi de kısa bir süre içerisinde yola çıkacak. Günlük ortalama 4.000 afetzedeye sıcak yemek sağlayacak olan araç için son hazırlıklar tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.