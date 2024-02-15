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Şile bezi üretimine katılan kadınlar ilk 100’de

GÜNDEM 15.02.2024, 10:15
Şile bezi üretimine katılan kadınlar ilk 100’de

İstanbul Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, Halk Bankası’nın düzenlemiş olduğu ‘Üreten Kadınlar Yarışması’nda 6000 başvuru arasından ilk 100’e girdi. 

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediyesi’nin İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezi’nin üretim kapasitesinin artırılması, ekonomik faaliyetlerin kısıtlı olduğu bölgelerdeki kadınların istihdam edilmesi ve bölgenin kırsal kalkınmasında önemli rol oynaması hedefleri ile Şile’de yaşayan girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi, "Üreten Kadının Bankası" olarak kadın girişimcilere özel sunduğu finansal ürünlerle girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam eden Halkbankası’nın düzenlemiş olduğu Üreten Kadınlar Yarışması’nda 6000 başvuru arasından ilk 100’e girerek, Marka Akademisi eğitimlerine katılmaya hak kazandı.7

“ŞİLE’DEKİ ŞİLE BEZİ DOKUYAN KADINLARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.” Halk Bank’ın  2021 yılından bugüne “Üreten Kadınlar Destek Paketi” ile finansman sağladığı Üreten Kadınlar Yarışması’nda ilk 100’e girilmesini değerlendiren Başkan İlhan Ocaklı: “Şile’de 150 yıldır dokunan, işlenen ve Şile ekonomisini kalkındıran, yerel halkın en önemli kültürü olan dokuma ürünü ve İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü Şile Bezi, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi çatısı altında gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Halkbankası’nın düzenlemiş olduğu ‘Üreten Kadınlar Yarışması’nda 6000 başvuru arasından ilk 100’e giren Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi’mizi tebrik ediyorum. Şile Belediyesi olarak, girişimcilik kültürünün ilçemizde kökleşmesi için kadınlarımızı her alanda desteklemeyi, üreten kadınlarımızın hayallerini gerçekleştirmelerine vesile olmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz farklı çalışmalarla Şile Bezimize ve kadınlarımıza ciddi destekler sağladık. Kurduğumuz 4 farklı üretim atölyemizde el dokuması bezlerimizi kadınlarımız üretiyor, ev ekonomilerine destek sağlıyorlar. Yine bu dönem Şile Bezi Üretim Tesisimizi TOKİ ile birlikte inşa ettik. Kısa bir süre sonra bu tesisimizde kadınlarımıza yeni bir istihdam kapısı olacak. Ülkemizin en ciddi üniversiteleri ile kadınlarımıza tasarım ve moda eğitimleri verdik. Girişimcilik programları düzenledik. Bunların hepsi Şile Bezi için çizdiğimiz yol haritamızın içerisinde yer alan gündemlerdi. Bu çalışmaların meyvelerini artık toplamaya başlıyoruz, festivallerimizde aldığımız ödüllerin ardından bu yarışma da ilk 100’ün içerisinde yer almak bunun bir yansıması.” şeklinde konuştu.

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