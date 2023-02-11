Şile AFAD 112'nci saatte umudu kaldırdı

Şile AFAD Kurtarma ekiplerinin de içinde bulunduğu ekipler 112'nci saatte Hatay Antakya'da bir kişiye sağ ulaştı.Nurcan Kırcalı/ ŞİLE (İSTANBUL İGFA)

Kahramanmaraş merkezli ve on ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından devlet kurumları ve gönüllüler deprem bölgesinde süratle enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Kimi zaman acı haberler, kimi zaman da yüzleri güldürüp umutları artıran haberler gelmeye devam ederken. bir haberde 112 saat sonra Hatay'dan geldi.

Şile AFAD Kurtarma ekiplerinin de içinde bulunduğu ekipler büyük felaketin 112. Saatinde Antakya Küçük dalyan Mahallesi Hacılar Sokak'taki enkazdan 65 yaşındaki Vahit Öztürk'ü çıkardılar. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şile ekibinin kurtarma operasyonun yer alması İlçede bir nebze olsun yüzleri güldürürken bölgede insan hayatı için gece gündüz demeden çalışan ekiplerden bir ümitle gelecek olan sevindirici haberleri heyecanla beklemeye devam ediyorlar.