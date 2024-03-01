Silahla tehdit edildiğini iddia eden şahıs şikayetçi oldu

Keşan’da silahla tehdit edildiğini iddia eden bir kişi polise başvurarak şikayetçi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 28 Şubat 2024 gece saat 01.15 sıralarında İspat Camii Mahallesi'nde bir silahlı tehdit olayı meydana geldi. Y.Z. isimli şahıs S.K. tarafında silahla tehdit edildiğini iddia etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri Y.Z.'nin beyanını aldıktan sonra S.K.'nın ikametine geldi. S.K. olayda kullanmış olduğu kuru sıkı tabancayı ve 7 adet fişeği teslim etti.

Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesi üzerine S.K. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.