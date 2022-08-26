Silah taşıyacak kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle silah taşımalarına izin verilen kamu görevlilerinin kapsamı genişletildi.ANKARA (İGFA) - Söz konusu yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmeliğe göre müstafi subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da silah taşıma izin belgesi alabilecek kişiler arasında yer aldı.
Büyükşehir belediyelerine bağlı olarak kanunla kurulan ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşların genel müdürleri ve bu görevlerde bulunmuş olanlar ile Milli Savunma Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları Milli Savunma Bakanlığı'nın merkez teşkilatında görev yapan genel müdür yardımcıları, müstakil daire başkanları ile daire başkanları da silah taşımalarına izin verilen kamu görevlileri kapsamına alındı.
Ateşlik Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.
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