Siirt-Pervari yolu 8 kilometre kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 64 kilometrelik Siirt-Pervari Yolu ile mesafesinin yaklaşık 8 kilometre kısalacağına dikkat çekerek, projenin 2025 yılında hizmete açılmasıyla birlikte toplam 82 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.SİİRT (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Siirt-Pervari Yolunun temel atma törenine katıldı.

Bakanlık olarak Türkiyenin kalkınması, halkın refah seviyesinin yukarılara çıkarılması adına Türkiyenin dört bir yanında var güçle çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, Anadolu ve Mezopotamya kültürlerinin harman olduğu kadim şehire dördüncü kez geldiğini söyledi.

"SİİRT'İN ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMLARI İÇİN 7 MİLYAR LİRAYA YAKIN HARCAMA YAPTIK"

11 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Botan Çayı Beğendik Köprüsü'nü, 4 Aralık 2021de yine Cumhurbaşkanı Erdoğanın teşriflerinden Zarova Köprüsünün açılışını yaptıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, "20 yıllık hükümetlerimiz döneminde, ülke genelinde tüm ulaşım sistemlerindeki dev yatırımlarımız, hizmete açtığımız büyük yatırımlardan Siirt de hak ettiği payı almaktadır, almaya da devam edecektir. Bugüne kadar Siirt'in ulaşım ve iletişim yatırımları için 7 milyar liraya yakın harcama yaptık" dedi.

Siirt il genelindeki devam eden 8 ayrı karayolu projesinin toplam proje bedelinin 8 milyar lirayı ulaştığını vurgulayan Karaismailoğlu, temeli atılmakta olan Siirt-Pervari karayolunun da bu önemli yatırımlardan birisi olduğuna işaret etti.

Yapımına başladığımız projemizin uzunluğu 64 kilometredir diyen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, proje kapsamında; toplam uzunluğu 666 metreyi bulan 2 adet viyadük ile birlikte, yine toplam uzunluğu 500 metre olan 10 adet de köprü yer aldığını kaydetti.

"Siirt-Pervari Yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte; yolun fiziksel standartlarını yükselterek, daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacağız. Mevcut yola göre yol mesafesi yaklaşık 8 kilometre kısalacaktır" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Siirt Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı sağlayacak yol ile birlikte değişen güzergah üzerindeki bölgelerin ekonomik ve sosyo-kültürel yönden canlanma olacaktır. Başta Siirt fıstığı olmak üzere bölgede yetişen tüm tarım ürünlerinin yurt içi ve dışına nakli de kolaylaşacaktır. Yol projemiz, ayrıca terörle mücadele faaliyetlerimize de lojistik destek sağlayacaktır. Projemizin 2025 yılında hizmete açılmasıyla birlikte bir yılda; zamandan 62 milyon lira, akaryakıttan 20 milyon lira olmak üzere toplamda 82 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yol projemizle birlikte 4 bin 136 ton egzoz emisyonunda azalma olacaktır" dedi.

SON 20 YILDA ÜLKEMİZİN HER KARIŞ VATAN TOPRAĞINA HİZMETLERİMİZLE MÜHRÜMÜZÜ VURDUK

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangaları kırdıklarını anımsattı.

Karayollarındaki ulaşımı hızlı, güvenli, konforlu hale getirerek trafiğin ve hareketliliğin önündeki engelleri kaldırdıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, konforlu ve emniyetli yollarla ulaşımın kalitesini yükselttiklerini söyledi. Siirt için Türkiye için çok kıymetli dev bir projesinin daha temelini attıklarını dile getiren Karaismailoğlu, projeyi en kısa zaman da bitirmek için 7 gün 24 saat yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.