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Siirt Jandarması'ndan fıstık hırsızlığına 'termal' takip!
GÜNDEM 14.08.2022, 16:04
Siirt İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek ve anında müdahale etmek için yakın hava takibini sürdürüyor.SİİRT (İGFA) - Siirt Jandarması, fıstık arazileri üzerinde uçurlan gece görüş sistemli termal drone ile havadan takip ve denetim uygulamaları yapyor. Komutanlık, havadan takip ve denetim uygulamalarının yanı sıra olası fıstık hırsızlığı olaylarını önlemek ve anında müdahale edebilmek amacıyla faaliyetlerin sürdürüldüğünü yayımladığı kısa video ile duyurdu.
https://twitter.com/jandarma/status/1558800912537231360
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