Sıhhiye personeline tam tekmil eğitim

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Sıhhiye Simülasyon Merkezinde; savaşta ve barışta personelin sağlık hizmetlerini planlamak, tanı koymak ve tedavi etmekle yükümlü "sıhhiye" sınıfı personel yetiştirmek üzere eğitimlerini sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Sahra Sıhhiye Simülasyon Merkezi'ndeki eğitimlere ilişkin paylaşımda bulundu.

Geçmişten günümüze Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü tüm harekâtlarda meydana gelmiş yaralanma vakaları incelenerek hazırlanan senaryolar, simülasyon ortamında uygulandığı videolu paylaşımla gösterildi.

Bakanlık, söz konusu personelin olası muharebe ortamında sınırlı imkânlarla neler yapabileceğini öğrenmesini ve ihtiyaç dâhilinde yaralılarımıza cankurtaran olmasını amaçlandığını kaydetti.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızın Sıhhiye Simülasyon Merkezinde; savaşta ve barışta personelin sağlık hizmetlerini planlamak, tanı koymak ve tedavi etmekle yükümlü "sıhhiye" sınıfı personel yetiştirmek üzere eğitimler veriliyor.Geçmişten günümüze Türk… pic.twitter.com/ILe3oPwgh1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 1, 2024