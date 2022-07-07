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Sigortacılıkta başkanlar görevden alındı
GÜNDEM 07.07.2022, 08:05
Cumhurbaşkanlığı’nın Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) –Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Türker Gürsoy, ikinci başkanı Ali Gürsoy ve üye Ender Şenol görevden alınırken, yerlerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına Mehmet Akif Eroğlu, İkinci başkanlığa Davut Menteş, üyeliklere ise Yusuf Dinç ve Mahmut Güngör atandı.
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